Москва, 5 сентября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. 23-летний белорусский нападающий Илья Шкурин приостановил действие контракта с московским ЦСКА. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба «красно-синих».

ФК ЦСКА

По информации источника, Шкурин воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА), позволяющим иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостанавливать контракта до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Илья Шкурин, выступая за киевское «Динамо» на правах аренды, сыграл в восьми турах Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

За ЦСКА Шкурин выступает с 9 января 2020 года после перехода из брестского «Динамо» за 500 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает белорусского нападающего в 900 тысяч евро.