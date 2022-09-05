Вашингтон, 5 сентября 2022, 18:26 — REGNUM Американская сторона предельно испортила отношения с Россией, рассказал 5 сентября российский посол в США Анатолий Антонов в интервью " Российской газете».
Отвечая на вопрос о частоте контактов с представителями американского истеблишмента, российский дипломат сказал, что условия сложились «непростые» и что «климат отношений максимально отравлен».
Он рассказал об «отрывочном характере» общения дипломатов с Белым домом и с Госдепом. По словам посла, только по вопросам, выгодным самим США, их официальные лица готовы встречаться с российскими представителями.
Антонов отметил, что российская дипмиссия делает всё возможное, чтобы выводить администрацию Соединённых Штатов «на восприятие объективной необходимости равноправного диалога».
«На российско-американских отношениях по-прежнему балансирует ось глобальной безопасности», — сказал Антонов.
Дипломат выразил мнение, что многие представители американского истеблишмента в основном «продолжают выводить политику из неких божественных предначертаний о своей исключительности».
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