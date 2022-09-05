Вашингтон, 5 сентября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Американская сторона предельно испортила отношения с Россией, рассказал 5 сентября российский посол в США Анатолий Антонов в интервью «Российской газете».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отвечая на вопрос о частоте контактов с представителями американского истеблишмента, российский дипломат сказал, что условия сложились «непростые» и что «климат отношений максимально отравлен».

Анатолий Антонов «Здесь делают всё, чтобы показать нам, что мы изгои. Пытаются задавить нас масштабными санкциями. Естественно, это сказывается на работе дипмиссии».

Он рассказал об «отрывочном характере» общения дипломатов с Белым домом и с Госдепом. По словам посла, только по вопросам, выгодным самим США, их официальные лица готовы встречаться с российскими представителями.

Антонов отметил, что российская дипмиссия делает всё возможное, чтобы выводить администрацию Соединённых Штатов «на восприятие объективной необходимости равноправного диалога».

«На российско-американских отношениях по-прежнему балансирует ось глобальной безопасности», — сказал Антонов.

Дипломат выразил мнение, что многие представители американского истеблишмента в основном «продолжают выводить политику из неких божественных предначертаний о своей исключительности».