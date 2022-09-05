Москва, , 18:19 — REGNUM Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему клуб временно отзаявил 20-летнего российского центрального полузащитника Максима Мухина из РПЛ.

Максим Мухин Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Это технический перенос футболиста из одного списка в другой, который невозможно провести без «отзаявки». Дело в том, что по регламенту Кубка России на поле могут находиться одновременно не более 5 футболистов не из списка 3А. У ЦСКА в списке 3А заявлены в настоящий момент 18 футболистов при 7 свободных слотах. При этом в списке 3В, например, очевидные игроки первой команды Мухин и Яковлев. Поэтому на счет технического переноса футболистов из одного списка в другой у тренерского штаба появляется больше возможностей по формированию состава на кубковые матчи», — цитирует Брейдо издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Максим Мухин принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.