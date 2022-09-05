Загреб, 5 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В новую мечеть и исламский центр в Сисаке (Хорватия) приглашаются все люди с открытым разумом, сердцем и душой, независимо от их вероисповедания, сообщил Hina главный имам Сисака Алем Црнкич в преддверии торжественного открытия религиозного комплекса, в котором примет участие 8 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Новый исламский центр занимает площадь около 2600 квадратных метров и является третьим подобным центром в Хорватии после Загреба и Риеки. В Хорватии также есть небольшая мечеть в Гундже, первая и старейшая в стране, и небольшой исламский центр в Умаге.

Строительство мечети в Сисаке «является мечтой нескольких поколений» мусульман Сисака и области Сисак-Мославина, сказал Црнкич.

Особенностью мечети в Сисаке является ее энергетическая устойчивость, поэтому ее называют первой «эко-мечетью» в этой части Европы. В центре установлены тепловые насосы, солнечные панели и фотоэлектрическая электростанция на 30 киловатт-часов.

Црнкич отмечает, что он особенно рад тому, что мечеть также имеет экологический аспект, потому что человечество «получает все больше и больше предупреждений о том, насколько оно является своим собственным врагом и как оно уничтожит себя», если оно не будет думать об окружающей среде.