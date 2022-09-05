Тамбов, , 18:15 — REGNUM ФКП «Тамбовский пороховой завод» с учётом роста объёмов производства увеличит заработную плату своим работникам, сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики администрации Тамбовской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 1 сентября руководство ФКП «Тамбовский пороховой завод» приняло решение о повышении заработной платы работникам предприятия. Это связано с увеличением объёмов производства и расширением производственных мощностей.

После повышения средняя заработная плата на предприятии достигнет почти 60 тыс. рублей. Уровень заработной платы основных производственных специальностей составит от 70 тыс. до 90 тысяч рублей.

До конца 2022 года предприятию требуется не менее 500 квалифицированных специалистов, а уже к 2025 году штат работников предприятия должен увеличиться ещё на 3 тыс. человек.

«Поддержка региональных предприятий — одно из важнейших направлений деятельности моей команды. Мы приветствуем стремление регионального бизнеса вкладывать средства в развитие и создание новых рабочих мест. И готовы оказывать таким предприятиям необходимую помощь», — сказал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Отметим, что промышленность продолжает оставаться одним из приоритетных направлений инвестиционного развития Тамбовской области. Так, общий объем инвестиций в основной капитал в сфере промышленности за период с 2022 по 2024 год в регионе превысит 18 млрд рублей, рост более 130% за соответствующий период. Всего в регионе 24 крупных и средних промышленных предприятия реализуют инвестиционные проекты по модернизации, диверсификации, техническому перевооружению и реконструкции производства.