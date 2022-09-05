Париж, 5 сентября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Есть только один способ добиться безопасности на Запорожской АЭС — это сделать так, чтобы её покинули российские силовики, считает французский президент Эммануэль Макрон, сообщает 5 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Об этом, как заявили в пресс-службе Макрона, французский лидер сказал по телефону Владимиру Зеленскому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Запорожской АЭС уже пять дней работают эксперты МАГАТЭ, при этом станция ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ: российские силовики не дают противнику нанести станции опасные удары, чреватые катастрофой.