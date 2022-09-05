Подгорица, 5 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В минувшие выходные сотрудники полиции задержали 38 водителей за вождение в нетрезвом виде, сообщило управление полиции.

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В полиции сообщили, что еще один человек был арестован за преступление, связанное с созданием угрозы безопасности дорожного движения.

За выходные было зарегистрировано 30 ДТП, в которых погибли два человека.

Полиция сообщила, что в этих авариях восемь человек получили серьезные травмы, а 25 получили легкие ранения.