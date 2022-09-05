В Черногории за выходные задержали 38 пьяных водителей
Подгорица, 5 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В минувшие выходные сотрудники полиции задержали 38 водителей за вождение в нетрезвом виде, сообщило управление полиции.
Progorodnn.ru
Алкоголь
В полиции сообщили, что еще один человек был арестован за преступление, связанное с созданием угрозы безопасности дорожного движения.
За выходные было зарегистрировано 30 ДТП, в которых погибли два человека.
Полиция сообщила, что в этих авариях восемь человек получили серьезные травмы, а 25 получили легкие ранения.