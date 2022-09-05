5 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили взрыв у здания дипмиссии России в Кабуле, в результате которого погибли наши дипломаты.

Тимур Кондратьев, , 20:16 — REGNUM Взрыв у здания посольства России в Кабуле, унёсший жизни двух сотрудников российской дипломатической миссии, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По имеющейся информации, взрыв устроил неизвестный боевик, который привёл в действие взрывное устройство. Помимо представителей дипломатической миссии, пострадали также и обычные афганцы. Террористический акт случился на фоне установления тесных взаимоотношений между Москвой и Кабулом. Причём власти Афганистана совсем недавно завели с российским руководством диалог на тему поставок энергоносителей.

«Мои соболезнования семьям российских дипломатов, погибших в Кабуле. Наши дипломаты сейчас на острие войны за будущее России. Особенно те, которые едут в горячие точки, такие как Кабул. Герои», — пишет Алексей Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что случайностей в таких событиях не бывает. Соединённые Штаты Америки, который держали долгое время под контролем Афганистан, не только не боролись с терроризмом, а наоборот, активно его взращивали, чтобы подчинить своим интересам. Значит, теракт — это дело рук Вашингтона.

«Когда американцы убегали из Афганистана, они оставили десятки спящих террористов», — уверен Rurik V.

Выход. Армия США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы уверены, что сближение России и Афганистана не устраивает Америку, которая планировала оставить в подбрюшье у Российской Федерации очаг террористического пожара, а Москва смогла найти с афганцами дипломатический язык.

«Это недобитки из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под руководством США стараются вбить клин между Россией и Афганистаном. В кои-то веки мы нашли общий язык с этим государством, начали налаживать торговлю. Там, глядишь, и местное население начнёт отказываться от своей враждебности по отношению к внешнему миру. Но нет, американцам нужно лить кровь по всему миру, погружая оный в хаос», — поделился своим мнением Дмитрий К.

Часть людей пишет, что российские дипломаты, которые добиваются для России блага, выполняя работу в таких опасных странах, как Афганистан, являются настоящими героями.

«Наши дипломаты, которые сумели наладить разговор даже с нынешним руководством Афганистана, — очень крутые ребята. Спасибо им за всё. Жаль, что им приходится подвергать свои жизни опасности, но они прогрызают путь для нашей страны сквозь западное влияние», — указывает Денис В.

Ряд пользователей уверен, что потуги террористов на привязи у США не заставят Россию уйти с намеченного пути. Граждане убеждены, что Москва продолжит вести с Кабулом диалог на тему экономического взаимодействия.

«Не хотят англосаксы, чтобы мы с Афганистаном контакты налаживали, не хотят… Но ни черта у них не получится», — убеждён Святослав С.

«На фоне того, что Россия и Афганистан договорились о поставках нефти, этот взрыв точно не случайность. Кто-то очень сильно хочет испортить отношения России и Афганистана, сорвав очень перспективную сделку», — считает Маруся В.

Напомним, 5 сентября на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой в Кабуле (Афганистан) погибли два сотрудника дипломатический миссии из-за взрыва у здания посольства России.