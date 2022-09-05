Челябинск, 5 сентября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В Челябинской области фермер из Агаповского района подозревается в незаконном получении субсидии. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

Силовики считают, что 800 тыс. рублей бизнесмен получил на основании подложных документов. Их он предоставил в областное министерство сельского хозяйства. После проверки документов выяснилось, что сведения о закупке несколько десятков коров были недостоверными.

Сейчас в отделе полиции «Центральный» в Челябинске возбудили и расследуют уголовное дело по факту мошенничества. Гражданину грозит до шести лет колонии.