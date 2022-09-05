Тюмень, 5 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Правительство Тюменской области с 5 сентября 2022 года по собственному желанию покинула заместитель губернатора, начальник главного правового управления региона Елена Еремеева. Об этом сообщает областной инфоцентр.

admtyumen.ru Елена Еремеева

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

Елена Еремеева занимала должность начальника Главного правового управления правительства Тюменской области с июля 2007 года.