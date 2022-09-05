Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Просторные новые вагоны могут обновить подвижной состав Петербургского метрополитена. Об этом 5 сентября в своём Telegram-канале сообщил «транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Метро в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Производство этих вагонов ведёт «Трансмашхолдинг». По сравнению с классическими, они более просторные, дверные проёмы увеличены до 140 сантиметров. Это позволит ускорить посадку пассажиров на станциях и пропускную способность самого метро.

«Еще там установлен российский тяговый привод с асинхронными электрическими двигателями, системы обеспечения воздухом с функцией его обеззараживания, наддверные ЖК-мониторы, указывающие информацию о маршруте следования поезда», — отметил Поляков.

Вагоны начнут обкатку в составе «Балтиец» на следующей неделе. Испытания в метрополитене состоятся в сентябре–октябре 2022 года. По их итогам будет принято решение о запуске производства новых просторных вагонов.

Напомним, что ранее СПб ГУП «Петербургский метрополитен» подписал с АО «Трансхолдлизинг» контракт на поставку в лизинг 950 вагонов для петербургского метро. Договор позволит обновить практически половину подвижного состава метро.

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