Лос-Анджелес, США, , 18:02 — REGNUM Известный композитор Джон Уильямс представил одну из музыкальных тем фильма «Индиана Джонс 5» во время оркестрового концерта в Лос-Анджелесе (США). Об этом 5 сентября сообщило издание Variety.

Джон Уильямс Цитата из видеоинтервью

Как признался композитор, исполнить саундтрек к будущей ленте ему предложил режиссёр Джеймс Мэнголд: «Джим сказал: «Почему бы тебе не сыграть в Голливуд-боуле на следующей неделе?». Я сказал Джиму, что картина выйдет только в следующем году, но он ответил: «Это не имеет значения, играй на Боуле!"». Отмечается, что композиция посвящена героине по имени Хелен, роль которой в фильме, вероятнее всего, исполнит Фиби Уоллер-Бридж.

Напомним, премьера фильма «Индиана Джонс 5» намечена на 30 июня 2023 года. Ожидается, что предстоящая картина станет для Джона Уильямса последней работой в качестве композитора.

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