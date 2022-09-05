Оттава, 5 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В канадских арктических населённых пунктах Нунавут и Икалуит удалось предотвратить кризис с нехваткой питьевой воды, который возник на прошлой неделе (29 августа — 4 сентября). Чрезвычайная ситуация закончилась, после того, как власти города получили разрешение на начало откачки воды из близлежащего безымянного озера. Об этом сообщает Toronto Star.

Иван Шилов ИА REGNUM Питьевая вода

Член парламента Нунавута Лори Идлаут заявила, что инфраструктура на Севере — это вопрос безопасности в Арктике. Федеральных инвестиций на Севере часто недостаточно для удовлетворения всех инфраструктурных потребностей общин, а Оттава склонна реагировать на чрезвычайные ситуации, а не вкладывать средства в долгосрочную профилактику.

«Они должны добиваться большего суверенитета в Арктике, не только предоставляя военные ресурсы, но и фактически инвестировать в людей и ресурсы, которые необходимы для поддержания жизни сообщества», — отметила Идлаут.

В апреле 2022 года федеральное правительство выделило более 214 млн долларов на создание нового водохранилища и модернизацию системы распределения воды в Икалуите. Однако на завершение работ потребуется четыре года.

Ранее северный канадский город Икалуит объявил чрезвычайное положение из-за того, что уровень воды в местной реке Апекс-Ривер стал самым низким за последние четыре десятилетия. Согласно официальному заявлению властей, в водохранилище может не хватить воды для поддержания поселения численностью 7800 человек в зимний период. В настоящее время власти добиваются разрешения регулирующих органов на откачку большего количества воды из Апекс-Ривер, чем допустимо. Для пополнения источников пресной воды было предложено использовать безымянное озеро, расположенное в 3,5 км к северу от Икалуита, которое уже использовали в качестве дополнительного источника в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава британского агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван призвал жителей страны изменить отношение к употреблению переработанных сточных вод, а также отказаться от мойки автомашин и полива газонов.

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