Москва, , 18:00 — REGNUM Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Таиландом сейчас прорабатывается, сообщили 5 сентября в пресс-службе МИД РФ.

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Это заявление сделано на фоне рабочего визита в Москву 5–6 сентября заместителя премьер-министра Таиланда, главы МИД королевства Дона Праматвиная.

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Напомним, в конце августа прошлого года прямое авиасообщение между Москвой и Бангкоком было отменено «Аэрофлотом» из-за политической ситуации в Афганистане.

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