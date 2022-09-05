Увельский район, Челябинская область, , 17:57 — REGNUM Житель Увельского района Челябинской области осужден за повреждение памятников на могилах. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Могила Nairaland.com

Установлено, что 35-летний гражданин, будучи пьяным, повредил надгробные сооружения на могиле родственников, а также цветник. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи повреждения надгробий не являются редкостью для Урала. В Челябинской области один из последних случаев был в апреле. В Аргаяшском районе вандалы разбили более десяти могил.