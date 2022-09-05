Ижевск, , 17:56 — REGNUM Удмуртия получит средства из федерального бюджета на проект благоустройства парка «Тишино» в Ижевске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Парк Тишино в Ижевске пресс-служба правительства Удмуртии

Средства в размере 126,8 млн рубле в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Проект благоустройства парка победил в рейтинговом голосовании, в котором принимали участие жители Ижевска. Предполагается создание детских площадок, зоны беседок, а также трассы для катания на тюбингах. Ключевой точкой нового общественного пространства станет амфитеатр, где будут проходить различные мероприятия с участием зрителей.

Кроме того, будет оборудована новая система освещения, дорожки с покрытием из плитки, деревянных настилов и гравия. Также в парке смонтируют современную систему видеонаблюдения.

Все работы планируется закончить в середине 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, выделение средств резервного фонда на благоустройство парка «Тишино» в Ижевске вошло в перечень поручений Мишустина по итогам поездки в Удмуртию в июле текущего года. Глава республики Александр Бречалов просил поддержать проект обновления парка, который второй год подряд занимал второе место в рейтинговом голосовании.