Сеул, , 18:01 — REGNUM В Южной Корее отменено несколько сотен внутренних авиарейсов и остановлено паромное сообщение в ряде районов из-за приближения тайфуна «Хиннамнор», сообщают 5 сентября южнокорейские СМИ.

Тайфун Xinhuanet.com

По прогнозу синоптиков, тайфун нанесет удар в районе южнокорейского острова Чеджудо, скорость порывов ветра может достигнуть 216 км/ч. На острове отменены занятия в школах, закрываются предприятия.

В Сеуле из-за приближения тайфуна уроки в начальных и средних классах школ будут проходить в онлайн-формате.

Южнокорейская метеослужба предупреждает о сильных ливнях, ветре, высоких штормовых волнах и угрозе цунами.

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