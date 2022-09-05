Белград, 5 сентября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Депутат парламента Сербии от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович обвинил российские спецслужбы в том, что они, так же как и западные, «подогревают конфликт на Балканах». Об этом Джуканович заявил 4 сентября на своей странице в Твиттере.

Балканы

«Как западные разведывательные службы, так и российские подогревают конфликт на Балканах. Поэтому чрезвычайно важно уменьшить в Сербии влияние и тех, и других», — полагает Джуканович.

По мнению депутата, нужно сделать все для того, чтобы влиятельные государства не использовали Сербию для выяснения своих отношений.

Напомним, что ранее в интервью российским СМИ Джуканович заявил, что не в интересах Сербии вводить санкции против России, и что Белград будет сопротивляться санкциям, «пока будет в состоянии» это делать.