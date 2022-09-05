Ярославль, 5 сентября 2022, 17:52 — REGNUM В Ярославле во дворце культуры «Нефтяник» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Его участниками стали заслуженные работники ярославского нефтеперерабатывающего завода, ветераны производства и профсоюзные активисты ПАО «Славнефть-ЯНОС».
В этом году более девяноста лучших сотрудников были отмечены отраслевыми и государственными наградами за многолетний и плодотворный труд, вклад в развитие нефтеперерабатывающей промышленности региона, высокие профессиональные успехи, а также достижения в области науки.
Сегодня ЯНОС — стратегически важное предприятие не только Ярославской области, но и страны. Нефтеперерабатывающая отрасль динамично развивается и затрагивает практически все сферы современной жизни.
Поздравить заводчан с профессиональным праздником приехали представители власти и руководители профсоюзных объединений города и области.
Слова поздравлений и благодарности за работу, обеспечивающую тепло и уют в домах и энергию движения, сопровождали весь торжественный вечер, украшением которого стали выступления творческих коллективов города. Особенно торжественно со сцены звучали слова гимна ЯНОСа, исполненного молодыми специалистами предприятия: «Да здравствует, да славится ярославское дело нефтяников! Пусть растет наш завод, развивается ещё много и много веков!»