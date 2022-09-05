Ярославль, 5 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Ярославле во дворце культуры «Нефтяник» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Его участниками стали заслуженные работники ярославского нефтеперерабатывающего завода, ветераны производства и профсоюзные активисты ПАО «Славнефть-ЯНОС».

«Славнефть-ЯНОС» Торжественное мероприятие ДК «Нефтяник»

В этом году более девяноста лучших сотрудников были отмечены отраслевыми и государственными наградами за многолетний и плодотворный труд, вклад в развитие нефтеперерабатывающей промышленности региона, высокие профессиональные успехи, а также достижения в области науки.

«Славнефть-ЯНОС» Торжественное мероприятие ДК «Нефтяник»

Сегодня ЯНОС — стратегически важное предприятие не только Ярославской области, но и страны. Нефтеперерабатывающая отрасль динамично развивается и затрагивает практически все сферы современной жизни.

«У нас с вами очень дружный слаженный коллектив, который является основой всех наших производственных достижений. В этом году мы не только в очередной раз провели крупную модернизацию на одной из ключевых установок завода, но и смогли это сделать в кратчайшие сроки. Благодарю вас за самоотверженный труд! Убежден, что такой сильной целеустремленной команде по плечу самые амбициозные цели. Желаю всем вам благополучия и достатка, а мы этому будем способствовать», — сказал в приветственной речи генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Поздравить заводчан с профессиональным праздником приехали представители власти и руководители профсоюзных объединений города и области.

«Нельзя не отметить высокий технологический уровень, демонстрируемый предприятием на протяжении многих лет. Завод постоянно развивается, много внимания уделяя вопросам экологии и социальной области. Пожалуй, нет такой сферы жизни города и ярославцев, где мы бы не увидели поддержку ЯНОСа — это и реализация образовательных проектов, программ здравоохранения, культуры и спорта. Следы этой работы мы видим в ремонтах, приобретении оборудования, решении самых актуальных задач поддержки всех направлений развития Ярославской области», — отметил почетный гость мероприятия, заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

«Славнефть-ЯНОС» Торжественное мероприятие ДК «Нефтяник»

Слова поздравлений и благодарности за работу, обеспечивающую тепло и уют в домах и энергию движения, сопровождали весь торжественный вечер, украшением которого стали выступления творческих коллективов города. Особенно торжественно со сцены звучали слова гимна ЯНОСа, исполненного молодыми специалистами предприятия: «Да здравствует, да славится ярославское дело нефтяников! Пусть растет наш завод, развивается ещё много и много веков!»