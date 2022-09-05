Корочанский район, Белгородская область, , 17:51 — REGNUM В хищении оружия и боеприпасов подозревают двух молодых жителей Корочанского района Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе Су СК по региону.

Охотничье ружье © ИА REGNUM

По версии следствия, утром 31 августа двое приятелей 17 и 18 лет проникли в дом к жителю села Макешкино. Злоумышленники знали, что у него имеется огнестрельное оружие и, воспользовавшись отсутствием хозяина, похитили два охотничьих ружья и патроны к ним. Сообщники планировали перепродать оружие.

Возбуждено уголовное дело. Старший злоумышленник ранее был неоднократно судим за преступления против собственности, ему предъявлено обвинение, он заключён под стражу.