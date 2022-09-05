Москва, 5 сентября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В недружественных странах российские граждане могут столкнуться с провокациями в свой адрес, отметил депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

Курорт

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в период с июня по август 2022 года около 3,5 млн. российских граждан отдохнули за границей.

«Есть список дружественных стран и поездки туда не представляют никакой опасности. Что же касается недружественных стран, то никто не дает никакой гарантии. Могут быть любые провокации в адрес россиян. Кому будет приятно ездить в недружественные страны, где тебя и твою страну с ног до головы обливают грязью?», — отметил Хамитов в ролике, опубликованном в его телеграм-канале.

Депутат считает необходимым развивать внутренний туризм, ведь ни каждый житель России может похвастаться тем, что изучил всю страну.