Подгорица, 5 сентября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. К концу следующей недели автопарк Почты Черногории пополнится 105 мопедами, сообщили в компании.

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Также там добавили всего в автопарке почты будет 225 мопедов.

«Через несколько дней все почтальоны и водители-курьеры на всей территории Черногории будут ездить на мопедах», — говорится в сообщении.

В компании заявляют, что уверены, что обладание двухколесными транспортными средствами значительно улучшит скорость и качество доставки по всем направлениям, что, по их словам, и было их целью, когда принималось решение об этой покупке.