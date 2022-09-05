Курган, 5 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Правительство Курганской области и ПАО «Газпром» подписали очередное соглашение, благодаря которому будут газифицированы ещё 22 населённых пункта региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Gazprom.ru «Газпром»

Новое соглашение стало дополнением к программе развития газоснабжения и газификации Курганской области на 2021–2025 годы. Она расширена на газификацию ещё порядка двух тысяч домовладений, социальных объектов и предприятий, которые ранее не входили в программу.

«По основной программе на 2021–2025 годы природный газ получит 131 населенный пункт, в том числе 10 городов и окружных центров, где никогда не было голубого топлива. Теперь уже более 150», — написал в своём телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу 2022 года запланировано достичь уровня газификации Курганской области до 55%. «Газпром межрегионгаз Курган» вложит в газификацию Зауралья в 2021–2025 годы 17 млрд рублей.