Брюссель, 5 сентября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Военный блок НАТО планирует поставить вооруженным формированиям киевского режима зимнюю форму, обувь и утепленные палатки, сообщает 5 сентября Spiegel со ссылкой на представителей Североатлантического альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По данным издания, с таким запросом киевский министр обороны Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу ещё в июле текущего года. Киев просил 200 тысяч комплектов обмундирования.

Уточняется, что на данный момент США, Канада, Швеция и Финляндия обещали реализовать такие поставки.

По данным источника издания в НАТО, Киев получит 50% от запрошенного количества, так как зимнее обмундирование в странах НАТО «зарезервировано в основном для национального использования».