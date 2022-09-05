Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Художник из Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко планирует создать памятник артисту Юрию Шатунову. Об этих планах заявил сам художник, сообщает издание «Петербургский дневник».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым

В этом году Шатунову исполнилось бы 49 лет, в юбилейный год Сергиенко планирует начать работу над памятником. Деньги на эти работы он планирует получить от продажи картин, посвященных Юрию Шатунову. Выставка пройдёт в «Арт-Центре Сергиенко» в Петербурге.

«В арт-центре мы будем принимать картины как профессиональных художников, так и любителей и начинающих, в том числе детей. Работы кураторы проекта будут отбирать весь год. И в день 50-летия Юрия Шатунова будет организована выставка, — рассказал Алексей Сергиенко. — Половина от вырученных с аукциона средств будет потрачена на создание монумента в память о Юрии Шатунове, вторая половина будет отдана авторам картин».

После того, как Сергиенко создаст макет постамента, он приступит к работе над проектом. Как отметил художник, на установку памятника уходит от одного до пяти лет. Пока есть три варианта для размещения: город Кумертау в Башкирии, где родился Шатунов, Оренбургская область, где он рос в детдоме, и Москва, куда он приехал в 1988 году.