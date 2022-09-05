Загреб, 5 сентября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Хорватии, начиная с 5 сентября, менее чем за четыре месяца до вступления в еврозону, вступит в силу юридическое обязательство отображать цены в кунах и евро. Это мера защиты потребителей в процессе введения новой валюты.

Евро

С 5 сентября до 31 декабря 2023 года хозяйствующие субъекты и иные кредиторы должны четко указывать цену и иные денежные величины в двух валютах в своих отношениях с потребителями, сообщает издание «Индекс».

Обязательство состоит в том, что цены на товары и услуги должны быть четко видны, легко читаемы, понятны, выражены таким образом, чтобы они не вводили потребителя в заблуждение и чтобы потребитель мог понять, к каким именно товарам или услугам относится цена и может ли проверить, правильно ли пересчитаны цены.

Кроме того, фиксированный курс обмена 7,53 450 хорватских кун за один евро должен отображаться на видном месте в торговом зале.