Челябинск, 5 сентября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Челябинске может быть проведён форум по развитию экологического туризма. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

ИА REGNUM Челябинск

С таким предложением губернатор Алексей Текслер выступил 5 сентября на полях VII Восточного экономического форума. Если инициативу одобрят, то он может пройти в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проводиться во Владивостоке. Он стартовал 5 сентября. Своё участие в нём подтвердили представители 40 государств.