Москва, , 17:35 — REGNUM Компании МТС и «Яндекс» инвестировали в оригинальный мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» по мотивам песен группы «Секрет». Об этом 5 сентября сообщило издание «Коммерсантъ».

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, дочерняя фирма МТС выступит сопродюсером и организатором мюзикла, а «Яндекс» будет выполнять функции стратегического и билетного партнёра. Размер вложений составит около 200 млн рублей. Различные эксперты, в свою очередь, отметили, что подобное сотрудничество компаний может стать удачным на фоне проседания концертного и кинорынка в России.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Константин Хабенский отменил несколько спектаклей в МХТ им. Чехова из-за спецоперации. По мнению художественного руководителя, зрителям необходимо дать «возможность заглянуть в себя, может быть, немножко успокоиться, разглядеть людей, которые рядом с ними и услышать их».

Читайте ранее в этом сюжете: Егор Крид и Михаил Шуфутинский выпустили кавер на хит «3 сентября»