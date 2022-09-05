Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Крупную партию наркотика обнаружили в ящике с эквадорскими бананами на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге.

40. мвд. рф Наркотики

Как сообщило 5 сентября издание «47 news», партию наркотического вещества в форме белого порошка, которая, по предварительным подсчетам, на черном рынке стоила бы около полумиллиарда рублей, обнаружили расфасованной по 50 брикетам в полости одного из ящиков с бананами.

Транспортная полиция следила за фурой с запрещенным грузом от Морского рыбного порта.

«Операцию назвали «Эквадорский ветер», — говорится в сообщении.

Наркотики изъяли, полицейские выясняют, кому принадлежал груз и кто причастен к его поставке в Россию.