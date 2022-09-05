Москва, , 17:33 — REGNUM Работы по продлению маршрута Солнцевской линии столичного метро должны быть завершены в 2023 году. Об этом у себя в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, продление этой линии улучшит транспортную доступность для жителей трёх поселений Новой Москвы — Внуковского, Марушкинского и Филимонковского. Также на ней появится первая в России станция метрополитена, полностью интегрированная со зданием аэровокзального комплекса «Внуково».

«Пассажиры через подземный вестибюль смогут сразу перейти в Терминал А, к аэроэкспрессам или на площадь. Время в пути из центра до аэропорта для них сократится в среднем на 40 минут», — написал Собянин.

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