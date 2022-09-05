Рязань, , 17:33 — REGNUM Подозреваемого в стрельбе по полицейским задержали в поселке Кадом Рязанской области, сообщает 5 сентября пресс-служба регионального УМВД.

Полиция Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Стражи порядка приехали разбираться в семейном конфликте — накануне вечером 30-летний местный житель поссорился с родственником и разбил его ветровое стекло его автомобиля. Когда полицейские подъехали к дому нарушителя, тот выстрелил в их сторону, а затем скрылся в доме. При силовой поддержке Росгвардии стрелявшего задержали, изъято зарегистрированное в установленном порядке гладкоствольное ружье 12-го калибра.

Повреждён служебный автомобиль. Следственные органы примут решение о привлечении злоумышленника к установленной законом ответственности.