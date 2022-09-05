Москва, , 17:30 — REGNUM Сегодняшнее антироссийское заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля — это его фиаско как дипломата, заявил 5 сентября секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков Василий Иванов © ИА REGNUM

Комментируя заявление Борреля, о том, что у ЕС и Киева пока «нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и её фашистский режим», Песков заявил: «Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат».

Представитель Кремля сказал, что с этих пор какие-либо заявления Борреля о России не могут быть приняты к сведению и рассматриваться как полноценные суждения.

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