Прага, 5 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Евросоюзе есть политические силы, которые выступают против оказания военной помощи киевскому режиму, заявил 5 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам межпарламентской конференции ЕС в Праге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По его словам, такие силы в ЕС есть, однако они «в меньшинстве». Кроме того, он заявил об усталости от санкций, наблюдающейся в некоторых странах Евросоюза.

«Я отмечу, что это была межпарламентская встреча, не только парламент ЕС. Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция, но которые в меньшинстве», — сказал Боррель.

Напомним, центральными вопросами межпарламентской конференции ЕС в Праге были антироссийские санкции и поддержка киевского режима.