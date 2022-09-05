Ялта, Крым, 5 сентября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием троллейбуса, «ГАЗели» и легкового автомобиля в Ялте 5 сентября, сообщила пресс-служба МВД Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на улице Красноармейской в районе дома №8 около 14:05. По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с припаркованным легковым автомобилем Skoda, а затем с двигавшимся в попутном направлении троллейбусом.

В результате травмы получили четыре пассажира «ГАЗели», их госпитализировали. На месте аварии работает наряд ГИБД, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.