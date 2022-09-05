5 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость том, что Эстония намерена организовать вооруженное партизанское сопротивление на случай оккупации страны.

Мирослава Романенко, , 17:41 — REGNUM Эстония намерена организовать вооруженное партизанское сопротивление на случай оккупации страны. Об этом 5 сентября сообщил портал ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной», — сообщает эстонское СМИ.

Уточняется, что министерство обороны страны готовит законопроект, который позволит силам обороны готовить на «оккупированных территориях» вооруженное сопротивление, «создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения».

Эстонское оборонное ведомство намерено в сентябре передать законопроект на утверждение правительству и ожидает, что закон будет принят в текущем году.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения не понимают, кому нужно «оккупировать» Эстонию. В целом, многие с юмором отреагировали на данную новость.

«Интересно, это просто паранойя? Или они действительно думают, что кому-то упёрлись…» — не понимает Kirill.

«Пусть готовятся. Это лучше, чем памятники сносить… А так, вроде при деле… Это как в дурдоме: дали идиоту игрушку, и он весь день занят, никому не мешает…» — пишет Avgusta.

Гойя Франсиско. Сумасшедший дом 1812—1814

«Неуловимого Джо никто не мог поймать не потому, что он быстрый, а потому что никому не нужен был…» — иронизирует Irena.

«Всё играются…» — отреагировала Irina A.

«А значит, на НАТО надежды мало, так и запишем», — с сарказмом отметил dpapl.

«Дебилы, займитесь делом, топоры в руки и [идите] за дровами», — смеется «Добрый С Добром».

«Это опять ЕС оплатит? Если так, то эстонское правительство продолжает их доить для личной выгоды», — смеется KeyOne.

«План объявить войну и сразу же сдаться. Хоть газ будет и бензин», — с юмором отреагировал Алексей.

«Живут в своём мире и в своём муравейнике, на который всем вокруг наплевать», — добавила Наталья.

«Сами себе дураки. Придумали, пустили в массы свои сказки, упорно уверяют всех, что они говорят быль!» — отреагировала Елена.

«Каждый сходит с ума по-своему…» — иронизирует Алена Т.

«Вот зачем нам Эстония? Снова отстраивать им инфраструктуру, чтобы она после была героически [разбазарена]?» — спросил Aleksandr S.

«Ну это же эстонцы, пока готовятся, всё уже закончится», — смеется Игорь.

«Тормоза, война кончились 77 лет назад…» — смеется sveta.

«А может, их готовят для отправки на [территорию бывш. УССР]? Дань ведь надо отдавать-то заморскому феодалу. Не за бесплатно прикармливали эстонскую верхушку. [Жители территории б. УССР] закончатся, будут воевать эстонцами», — предположила Anastasia N.

«Эстония уже не знает, как о себе заявить, чтобы быть на слуху», — пишет Cherbourg.

«То есть, простым языком говоря, они готовят террористов?» — спросил Pavel S.

«Скажите эстонцам, что Великая Отечественная война давно уже закончилась. Какие партизаны», — отреагировал Александр М.