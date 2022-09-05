Москва, , 17:24 — REGNUM Завершена прокладка всех тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро Москвы к аэропорту Внуково. Об этом 5 сентября в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство метро в Москве Stroi.mos.ru

По его словам, последний этап прокладки туннеля происходил на перегоне от станции «Пыхтино» до станции «Внуково».

«Это важный этап всего проекта, теперь строителям ещё предстоит завершить строительство его наземной части. Метромост через реку Ликова готов больше чем на 80%», — сообщил Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве нарастили выпуск товаров в рамках импортозамещения — Собянин

Читайте развитие сюжета: Провести метро в аэропорт «Внуково» планируется к 2023 году