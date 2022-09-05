Южноуральск, Челябинская область, , 17:24 — REGNUM Житель Южноуральска Челябинской области отдал мошенникам свои накопления. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Установлено, что 69-летнему мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил перевести ему деньги, напугав тем, что некие лица якобы пытаются снять сбережения с его сберегательного счёта. Для большей убедительности он назвал имя и фамилию сотрудника правоохранительного ведомства, который якобы будет заниматься уголовным делом по факту посягательства на деньги гражданина.

Южноуралец проверил информацию в интернете, увидел, что человек с такими данными действительно есть, поверил незнакомцу и под его диктовку перевёл 1,2 млн рублей.

Полицейским потерпевший рассказал, что ранее знал о таких мошеннических схемах. А сами стражи порядка в свою очередь рекомендуют гражданам проверять слова незнакомцев не просто поиском в интернете, а звонком в банк. Только так можно наверняка узнать, подавал ли некто заявку на кредит от вашего имени и была ли попытка несанкционированного списания денег со счёта.