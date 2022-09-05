Федоровский район, Саратовская область, 5 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Саратовской области днем 5 сентября в результате удара током погиб ребенок. По факту происшествия организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Электроток

Трагедия произошла на пересечении улиц Юнева и Садовой в поселке Мокроус Федоровского района. По предварительным данным, двое детей 2014 и 2016 годов рождения находились без присмотра взрослых и играли. Один из несовершеннолетних забрался на комплексную трансформаторную подстанцию, где получил смертельный удар током.

С установлению обстоятельств происшествия присоединились сотрудники следственного управления СКР по Саратовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Удмуртии два мальчика 12 лет играли в прятки. Один из них решил спрятаться за уличным трансформаторным пунктом. Он поднялся по лесенке на площадку, приблизился к аппарату, задел его рукой и буквально «прилип». Пытавшегося его освободить товарища, который протянул руку, отбросило назад.

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