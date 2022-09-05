Ярославль, , 17:37 — REGNUM В первом полугодии 2022 года в Ярославской области подорожали многие товары и услуги. Подробную статистику изменения цен опубликовал Ярославльстат.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

С января по июнь сводный индекс потребительских цен увеличился на 11,7%: продовольственные товары подорожали на 11,9%, непродовольственные — на 16,5%, платные услуги — на 5,8%.

Больше всего цены выросли на маргарин (почти 47%) и бытовую технику (холодильники и стиральные машины — на 40%).

Существенно подорожали легковые автомобили. В среднем стоимость иномарки увеличилась на 47%, отечественного авто — на 31%. Более того, подорожали и бензин (0,4%), и дизельное топливо (2,9%). А вот газовое моторное топливо упало в цене на 41,1%. Отметим, что техническое обслуживание и ремонт автомобилей стал дороже на 11%.

Также выросли цены на путевки, в частности — в Турцию и Египет (в 2 и 1,5 раза соответственно). Проезд в поездах дальнего следования подорожал на 20%.

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