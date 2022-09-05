Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Американский актёр Колман Доминго, известный по роли Али в сериале «Эйфория», раскрыл детали третьего сезона проекта. Его слова приводит издание Deadline.

Колман Доминго Цитата из т/с «Эйфория»

«Я думаю, что в третьем сезоне Сэм Левинсон направит шоу к по-настоящему серьёзным изменениям. Сэм — тот, кто хочет разрушить ожидания, так как он действительно непревзойдённый артист, и он хочет быть уверенным, что рассказывает поистине захватывающую историю. И только потому, что у нас были успехи до этого сезона, он сказал: «Давайте не будем полагаться на это. Давайте двигаться вперед. Я собираюсь углубиться в раскрытии этих персонажей, снять с них все слои и добраться до человеческого сердца"», — заявил Доминго. Дата выхода третьего сезона шоу по-прежнему не раскрывается.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, актриса Барби Феррейра покинула сериал «Эйфория». В шоу Феррейра исполняла роль героини по имени Кэт.

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