Вашингтон, 5 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Американский актёр Колман Доминго, известный по роли Али в сериале «Эйфория», раскрыл детали третьего сезона проекта. Его слова приводит издание Deadline.

Цитата из т/с «Эйфория» Колман Доминго

«Я думаю, что в третьем сезоне Сэм Левинсон направит шоу к по-настоящему серьёзным изменениям. Сэм — тот, кто хочет разрушить ожидания, так как он действительно непревзойдённый артист, и он хочет быть уверенным, что рассказывает поистине захватывающую историю. И только потому, что у нас были успехи до этого сезона, он сказал: «Давайте не будем полагаться на это. Давайте двигаться вперед. Я собираюсь углубиться в раскрытии этих персонажей, снять с них все слои и добраться до человеческого сердца"», — заявил Доминго. Дата выхода третьего сезона шоу по-прежнему не раскрывается.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, актриса Барби Феррейра покинула сериал «Эйфория». В шоу Феррейра исполняла роль героини по имени Кэт.