Кострома, , 17:20 — REGNUM Ночью и утром 6–8 сентября в Костромской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает администрация региона. Температура воздуха в эти часы опустится до минус 2 градусов.

Заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Департамент региональной безопасности и МЧС просят жителей грамотно использовать печи и обогреватели, не допуская перегрузки электросети.

Обычно заморозки в средней полосе России начинаются в конце сентября. Температуры воздуха, которые наблюдают костромичи сейчас (10-14 градусов тепла днём), больше характерны для октября, чем для сентября.

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