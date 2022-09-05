Кострома, 5 сентября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Ночью и утром 6–8 сентября в Костромской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает администрация региона. Температура воздуха в эти часы опустится до минус 2 градусов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Департамент региональной безопасности и МЧС просят жителей грамотно использовать печи и обогреватели, не допуская перегрузки электросети.

Обычно заморозки в средней полосе России начинаются в конце сентября. Температуры воздуха, которые наблюдают костромичи сейчас (10-14 градусов тепла днём), больше характерны для октября, чем для сентября.