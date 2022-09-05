Москва, , 17:14 — REGNUM Банк России установил на вторник, 6 сентября, официальный курс доллара на уровне 60,903 рубля, курс евро — на уровне 60,141 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом, курс доллара повышен на 53 копейки по сравнению с предыдущим показателем, а курс евро — понижен на восемь копеек.

На Московской бирже валюты также начали неделю торгов разнонаправленно. На текущий момент доллар торгуется на уровне 60,64 рубля, что на шесть копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В свою очередь евро подешевел на 78 копеек — до 60,05 рубля.