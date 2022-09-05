Белград, 5 сентября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Жена президента Сербии Тамара Вучич провела 5 сентября видео-переговоры с супругой главы киевского режима Еленой Зеленской. Переговоры прошли по инициативе Зеленской, сообщил сербский телеканал РТС.

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Тамара Вучич обещала, что Сербия поставит киевскому режиму две машины скорой помощи, полностью укомплектованных всем необходимым медицинским оборудованием. Также она пожелала своей собеседнице, чтобы на территорию б. УССР «как можно скорее пришел мир».

Напомним, что ранее советник лидера киевского режима Михаил Подоляк заявил сербским журналистам, что сербы не должны верить в то, что на территории б. УССР Россия «воюет против НАТО и США».