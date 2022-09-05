Владивосток, 5 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Строительство нового посёлка на территории полуострова Таймыр в Красноярском крае компания Норникель планирует завершить к 2026 году. Населённый пункт будет рассчитан на 600−700 человек. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил вице-президент компании Андрей Грачев в рамках Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

Programmes.putin.kremlin.ru На Таймыре

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Во второй половине 20 века возник посёлок Тухард, где коренные малочисленные народы севера селились во временном жилье для рабочих рядом с объектами «Норильскгазпрома».

"Жители Тухарда выбрали место для нового поселка и определили его инфраструктуру. Строительство нового поселка на 600−700 человек планируется завершить в 2026 году», — отметил Грачев.

Кроме того, он подчеркнул, что новое место для посёлка было выбрано в рамках получения Свободного предварительного осознанного согласия жителей, которое инициировала компания. Норникель — первая компания, применившая данную процедуру в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, Сыллахский угольный разрез начал работать в Якутии. Старт проекту был дан торжественно на VII Восточном экономическом форуме.

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