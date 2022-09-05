Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 сентября 2022, 17:09 — REGNUM 2 сентября 2022 года Ярославский областной суд оставил без изменений решение Переславского районного суда о лишении полномочий двух депутатов городской Думы — Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. С иском в суд обратилась Переславская межрайонная прокуратура после того, как народные избранники отказались удовлетворить протест прокурора по конфликту интересов.
ИА REGNUM уже сообщало, что при голосовании за проект генерального плана Переславля-Залесского выяснилось, что два депутата не уведомили комиссию по конфликту интересов о том, что земельные участки, принадлежащие их женам, переводятся из сельхозземель в земли поселений. Тем самым Михаил Уваров-Корюгин и Роман Козлов нарушили антикоррупционное законодательство. Переславская прокуратура внесла в думу протест с требованием лишить полномочий этих двух депутатов, однако Дума его не удовлеторила.
Переславский прокурор подал иск в суд с требованием лишить полномочий Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции. Переславский районный суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. Решение вынесено 28 января 2022 года. Однако оба депутата, уличенные в кофликте интересов, а также сама Переславская Дума обжаловали это решение в Ярославский областной суд.
В итоге 2 сентября 2022 года Ярославский областной суд оставил решение Переславского суда без изменений. Оно вступило в законную силу. Теперь Переславская Дума должна его исполнить и досрочно прекратить полномочия Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова. Эти события разворачиваются накануне важных решений, которые должны принять депутаты — выбрать главу городского округа и утвердить Правила землепользования и застройки.
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