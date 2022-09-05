Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 сентября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. 2 сентября 2022 года Ярославский областной суд оставил без изменений решение Переславского районного суда о лишении полномочий двух депутатов городской Думы — Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. С иском в суд обратилась Переславская межрайонная прокуратура после того, как народные избранники отказались удовлетворить протест прокурора по конфликту интересов.

Ярославский областной суд

ИА REGNUM уже сообщало, что при голосовании за проект генерального плана Переславля-Залесского выяснилось, что два депутата не уведомили комиссию по конфликту интересов о том, что земельные участки, принадлежащие их женам, переводятся из сельхозземель в земли поселений. Тем самым Михаил Уваров-Корюгин и Роман Козлов нарушили антикоррупционное законодательство. Переславская прокуратура внесла в думу протест с требованием лишить полномочий этих двух депутатов, однако Дума его не удовлеторила.

Переславский прокурор подал иск в суд с требованием лишить полномочий Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции. Переславский районный суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме. Решение вынесено 28 января 2022 года. Однако оба депутата, уличенные в кофликте интересов, а также сама Переславская Дума обжаловали это решение в Ярославский областной суд.

В итоге 2 сентября 2022 года Ярославский областной суд оставил решение Переславского суда без изменений. Оно вступило в законную силу. Теперь Переславская Дума должна его исполнить и досрочно прекратить полномочия Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова. Эти события разворачиваются накануне важных решений, которые должны принять депутаты — выбрать главу городского округа и утвердить Правила землепользования и застройки.